Rusya'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M tipi uzun menzilli süpersonik konvaksiyonel bombardıman uçağının kar fırtınası nedeniyle düştüğü bildirildi.

Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40’ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tass ajansında yer alan haberde, "Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda iniş sırasında kaza yaptı. Olay Moskova saatiyle 13:40 sıralarında meydana geldi" denildi.



İlk bilgilere göre, mürettebattan 2 kişi sağ kurtuldu. Açıklamada, "Mürettebat komutan, komutan yardımcısı, uzman ve operatör olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. İki kişi canlı kurtuldu" ifadesi kullanıldı.

Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.