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Rusya'da canlı yayında savaşa hayır protestosu gündem oldu!

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında Marina Ovsyannikova isimli çalışan, spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto etti. Ovsyannikova, protesto öncesi kaydettiği videoda kanalda çalıştığı için özür diledi, "Kremlin propagandasını yapmak için yıllardır çalışıyorum ve bundan utanıyorum" dedi.

Son dakika: Rusya'da canlı yayında savaşa hayır protestosu gündem oldu!
Rusya'da canlı yayında savaşa hayır protestosu gündem oldu!
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya’nın federal televizyon kanallarından "Channel One"da akşam haberlerinin yayınlandığı sırada kadın çalışan Marina Ovsyannikova, elinde savaş karşıtı pankartla kameranın karşısına çıkması dünya gündeminde geniş yer buldu.

Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova elinde "savaşa hayır" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı. Canlı yayın kesilmeden önce birkaç saniyeliğine protestocu görüldü.

O KANALDA ÇALIŞTIĞI ÖZÜR DİLEDİ

Ovsyannikova, protestosundan önce o kanalda çalıştığı için özür dileyen bir video paylaştı. Videoda, "Kremlin propagandasını yapmak için yıllardır çalışıyorum ve bundan utanıyorum. Babam Ukraynalı, annem Rus. Ukrayna'da şu anda olanlar bir suç ve Rusya saldırgan ülke. Bu saldırganlığın sorumluluğu sadece bir adamın vicdanındadır ve bu adam Vladimir Putin'dir" dedi.

"UTANIYORUM"

Ovsyannikova, "Rus halkını zombileştirmeye izin verdiğim için utanıyorum. Tüm bunların daha yeni başladığı 2014 yılında sessiz kaldığımız için utanıyorum. Kremlin Navalny'yi zehirlediğinde mitinglere gitmedik, bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik ve şimdi dünya bize sonsuza dek sırtını döndü. Torunlarımızın gelecek 10 nesli bu kardeşlik savaşının utancını üzerimizden atamayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusları dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Ovsyannikova'nın arkadaşları kendisinin şu anda Moskova'daki Ostankino Polis Departmanında olduğunu söyledi.

Rus devlet haber ajansı TASS, kovuşturma ile karşı karşıya kalabileceğini ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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