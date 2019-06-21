Rusya Dışişleri Bakanlığı " ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" açıklamasında bulundu.
Reuters, "Trump, Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdi, mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu" iddiasında bulundu.
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