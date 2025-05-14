Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Rusya'dan İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama

        Rusya-Ukrayna arasında yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Heyet Perşembe günü İstanbul'da olacak" dedi. Ancak Peskov'a heyette kimlerin olacağına ilişkin ayrıntı vermedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kremlin'den yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus heyetinin Perşembe günü İstanbul'da olacağını söyledi.

        3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle Türkiye'ye çevrildi. Yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine taraflardan peş peşe açıklamalar gelse de kimlerin katılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Perşembe günü Ukrayna ile doğrudan barış görüşmeleri için İstanbul'da olacağını söyledi, ancak Moskova tarafından kimin katılacağını söylemedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyetin açıklanmasını istediği zaman bildirileceğini söyledi.

        Peskov, Putin'in İstanbul'daki barış görüşmeleri için teklifinin geçerli olduğunu ve Rus heyetinin Ukraynalı mevkidaşlarının gelmesini bekleyeceğini söyledi.

        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak? Haberi Görüntüle

        ZELENSKIY YARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geleceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söyledi.

        Kiev'de yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Savaşın bitmesi için Rusya'ya önce 30 günlük, daha sonra da ABD'nin önerisi ile tam ve koşulsuz ateşkesi teklif ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın bunu kabul etmediğini belirtti.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması yönündeki teklifini kabul ettiklerini dile getiren Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyledi.

        PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mayıs akşamı basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

        11 Mayıs günü Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor