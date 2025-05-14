Peş peşe açıklamalar geldi! İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler barışın sağlanması için İstanbul'a kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'daki görüşmelerin yeniden başlatılması teklifiyle başlayan süreç, taraflardan gelen açıklamalarla belirsizliğini koruyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve Putin'in de Türkiye'ye gelmesini umuyor. Rusya tarafından görüşmelere kimin katılacağına ilişkin ise açıklama gelmedi. Görüşmelere katılmak için İstanbul'a gelebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise görüşmelere Dışişleri Bakanı Rubio'nun katılacağını duyurdu...
3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle Türkiye'ye çevrildi.
Yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine taraflardan peş peşe açıklamalar gelse de kimlerin katılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.
ZELENSKIY YARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geleceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söyledi.
Kiev'de yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Savaşın bitmesi için Rusya'ya önce 30 günlük, daha sonra da ABD'nin önerisi ile tam ve koşulsuz ateşkesi teklif ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın bunu kabul etmediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması yönündeki teklifini kabul ettiklerini dile getiren Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyledi.
ZELENSKIY: TÜRKİYE'DE PUTİN İLE GÖRÜŞME YAPMAYI BEKLEYECEĞİZ
Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin başkentinde bir görüşme yapacağımızı görüştük. Bu, Perşembe günü Ankara'da olacak." ifadesini kullandı.
Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini, onun gelmesi için "elinden geleni" yapmaya çalışacaklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz." diye konuştu.
Zelenskiy, "Onunla (Putin) bir araya gelmeye hazırım. Şimdiye kadar başka formatlar üzerinde çalışmadık veya görüşmedik." dedi.
"PUTİN BENİMLE DOĞRUDAN MÜZAKERELERE GİRMEKTEN KORKUYOR"
Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, bu görüşünü ABD Başkanı Donald Trump ile de daha önce paylaştığını aktararak, "(Putin'in) Benimle doğrudan müzakerelere girmekten korktuğunu hiç söylemiyorum bile." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'da bu yöndeki kararların Putin tarafından verildiğini kaydederek, "Çünkü ateşkesi onunla müzakere etmem gerekiyor." dedi.
RUSYA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Rus lider Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin ya Rus tarafından görüşmelere kimin katılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Kremlin'den dün yapılan açıklamada, İstanbul'daki müzakerelerde hangi seviyede temsil edileceklerini Putin'in uygun gördüğü tarihte açıklanacağı ifade edildi.
Kremlin, Rus delegasyonunun müzakereler için hazırlandığını belirterek konu hakkında ayrıntılı yorum yapmadı.
TRUMP: GÖRÜŞMELERE RUBIO KATILACAK
Körfez turu kapsamında şu an Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a uçmadan önce yaptığı açıklamada Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini söylemişti. Trump, İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.
Ancak dün ABD basınına konuşan kaynaklar, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağını söyledi.
Trump'ın katılma olasılığının Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten kaynaklar, "Trump’ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Putin’in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaların ardından Trump da Rusya-Ukrayna görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını söyledi.
PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mayıs akşamı basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.
11 Mayıs günü Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.