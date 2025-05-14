Peş peşe açıklamalar geldi! İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle Türkiye'ye çevrildi.

Yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine taraflardan peş peşe açıklamalar gelse de kimlerin katılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geleceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini söyledi.

Kiev'de yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik 15 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın bitmesi için Rusya'ya önce 30 günlük, daha sonra da ABD'nin önerisi ile tam ve koşulsuz ateşkesi teklif ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın bunu kabul etmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin tekrar İstanbul'da yapılması yönündeki teklifini kabul ettiklerini dile getiren Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyledi.

ZELENSKIY: TÜRKİYE'DE PUTİN İLE GÖRÜŞME YAPMAYI BEKLEYECEĞİZ

Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin başkentinde bir görüşme yapacağımızı görüştük. Bu, Perşembe günü Ankara'da olacak." ifadesini kullandı.

Putin'in de Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğini, onun gelmesi için "elinden geleni" yapmaya çalışacaklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye'de Putin ile bir görüşme yapmayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Zelenskiy, "Onunla (Putin) bir araya gelmeye hazırım. Şimdiye kadar başka formatlar üzerinde çalışmadık veya görüşmedik." dedi.

"PUTİN BENİMLE DOĞRUDAN MÜZAKERELERE GİRMEKTEN KORKUYOR"

Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, bu görüşünü ABD Başkanı Donald Trump ile de daha önce paylaştığını aktararak, "(Putin'in) Benimle doğrudan müzakerelere girmekten korktuğunu hiç söylemiyorum bile." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'da bu yöndeki kararların Putin tarafından verildiğini kaydederek, "Çünkü ateşkesi onunla müzakere etmem gerekiyor." dedi.

RUSYA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Rus lider Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin ya Rus tarafından görüşmelere kimin katılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi.