Kırım Mahkemesi, Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerden ilkinin iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.

Rusya, Ukraynalı denizcileri Rus sınırlarını ihlal etmekle suçlamış ve 24 denizciyi gözaltına almıştı. Denizcilerle birlikte 3 Ukrayna gemisine de el konulmuştu.

Rus gemilerinin Ukrayna gemilerine ateş açtığı ve 6 Ukraynalı denizcinin olay sırasında yaralandığı iddia edilmişti.

Daha önce Ukrayna'nı bir parçası olan Kırım, 2015 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Ukraynalı denizci için tutuklama kararı veren mahkeme de Rusya'nın ilhakının ardından kurulmuştu.

NE OLMUŞTU?

25 Kasım sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

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