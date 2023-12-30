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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

        Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

        Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını tebrik etti. Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:07
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        Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdi.

        Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini göndererek, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı.

        Mesajda, iki ülkenin bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunduğu, ortak çabalarla büyük enerji ve altyapı projelerinde birlikte çalıştığı ifade edildi.

        Putin'in mesajında "Gelecek yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla dost halkların yararına çeşitli alanlarda ikili siyasi diyalog ve verimli işbirliği kurmaya devam edecek" denildi.

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