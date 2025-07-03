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        Haberler Dünya Rusya, Taliban hükümetini tanıdı | Dış Haberler

        Rusya, Taliban hükümetini tanıdı

        Rusya, Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban hükümetini tanıdığını duyurdu. Rusya bu adımıyla, Taliban hükümetini resmi olarak tanıyan ilk ülke oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.07.2025 - 21:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:45
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        Rusya, Taliban hükümetini tanıdı
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        Rusya, Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban hükümetini tanıdığını duyurdu.

        Rusya bu adımıyla, Taliban hükümetini resmi olarak tanıyan ilk ülke oldu.

        RUSYA-TALİBAN İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ

        Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 27 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

        Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı ülkede yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşılamıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Taliban konusunda gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Afganistan’ı kontrol eden Taliban'la ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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