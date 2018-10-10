Rutkay Aziz, ailesinin bilinmeyen hikayesinden tiyatro serüvenine, unutulmaz filmlerinden politik mücadelesine, yaşamının dönüm noktalarını Veyis Ateş'in Habertürk'te sunduğu 'Akılda Kalan' programında anlattı.

Gençliğinden söz eden Rutkay Aziz, "Dayak yemeyi hak eden bir çocuktum" dedi.

Kızı ve damadına ilişkin Rutkay Aziz, "Doğa ne kadar delidoluysa Kerimcan da o kadar dingin." ifadesini kullandı. Aziz filmleri geri dönüp izlemediğini söyledi.

İyi bir tavla oyuncusu da olan Rutkay Aziz, "Tavla oynamayı severim. İyi bir Fenerbahçeliyim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Bir yaştan sonra diyalog kuracak insanı bulmakta zorlanıyorsunuz" ifadesini kullandı.

"HERKES SANDIĞA GİTMELİ"

Aziz, "Mart'ta yerel seçim var. Sandığa gitmemek gibi şeyler geliyor kulağıma. Ben şöyle bakıyorum hangi parti olursa olsun oyunuzu veriniz. Mart'taki yerel seçimlerde herkes sandığa gitmeli" ifadesini kullandı.

ATATÜRK ROLÜ KORKUTTU MU?

Rutkay Aziz, "Teklif geldiğinde çok ürktüm. Çok korktum. Fotoğraflar beni çok yönlendirdi. Çok hoş bir şeyi vardı. Emir verirken bile teşekkür etmesini bilir. Bunlar üzerine çok çalıştık. Lens takmak ve saç boyatmanın dışında asla bir makyaja girmedik. Samimi olmaya çalıştık." diye konuştu.

"DÖNEKLİĞİN ADI DEĞİŞİM OLDU"

Rutkay Aziz, "Kindar değilim. İntikamcı değilim. Tarık Akan biraz daha katıydı bu konuda. 12 Eylül dönemlerinde baktığımızda döneklik bu kadar pirim yapmıyordu. Bu günün koşullarında gördüğüm dönekliği o dönemlerde görmüyordum. Dönekliğin adı değişim ve yenilenme oldu. Demek ki bazı insanlar bugünkü koşulları beklemiş" diye konuştu.

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