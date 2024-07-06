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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Sabiha Gökçen'de taksi terörü: Önüne gelen her şeye çarptı | Son dakika haberleri

        Sabiha Gökçen'de taksi terörü: Önüne gelen her şeye çarptı

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alkollü olduğu öğrenilen bir taksici, önüne gelen her şeye çarptı. Havalimanında paniğe neden olan taksici olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:57
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        Sabiha Gökçen'de alkollü taksici paniği
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iddiaya göre alkollü olduğu düşünülen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan taksi şoförü ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.

        Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı.

        Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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