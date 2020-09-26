Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak yağış var!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklıkların iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 29, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 33, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 30, Az bulutlu.

ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı.

RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 28, Parçalı bulutlu.

VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık.