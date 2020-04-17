HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair yeni açıklamalar için kameralar karşısına geçti.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Virüs dünyayı tuttu, başta dünyanın virüsü hafife alması büyük felaket oldu. Virüs 38 gündür ülkemizde. Şu anda 81 ilimizde. Sizden isteğim, hazır mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp, evinize taşımayın. Evinizde kalın, sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin kahramanlarıdır. Önceki basın toplantısında benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondu.

Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu.

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından izleniyor. Filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyor, merkezden açık olan yerleri tespit edip karar verebiliyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar.

Bunlara sahip olmamız bizim büyük şansımızdır. Vakalara erken müdahale, mücadele stratejimizin bir diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatarüye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatüree oranlarını düşürmüştür. Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirli azalma görüldü. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayretle görevlerine devam etmektedir. Bir yandan filyasyonla yaygın tarama programları diğer yandan gittikçe artan test sayıları neticesinde vaka sayılarında artış devam etmektedir, ancak bu artış hızında düşüş görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturulması mümkün olacaktır.

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle toplam test 558 bin 413 oldu. 4 bin 353 yeni vaka ile 78 bin 546'ya ulaştı. 1542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 iyileşen hastamız oldu. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyork. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin. Bilgelik dolu bir öğüt vardır. Der ki: kaygı kargaşa yatışana kadar evinize çekilin, hayat durulana kadar evinizde kalın, sükunetinizi koruyun. Eviniz düşündüğünüzden daha büyüktür. Bilimin sizlerden istediği irfanın telkin ettiği şeydir. Evde kalmanın ödülü büyük olacaktır. Bu ödülü bu gün uyduğumuz tedbirlerle kazanacağız.

Bugün Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Bu şehirlerin seçiminde herhangi bir risk unsuru, öncelik farkı yoktur. Ülkemizin çeşitli bölgelerin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası teklifi yüce meclisimizde grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştı. Bugüne kadar en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize sağlık çalışanlarım adına teşekkür ediyorum.

SORU VE CEVAPLARI

Özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep söylüyoruz. Sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahat söyleyebiliriz. Daha sonraki haftalarla ilgili bugünkü Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Bilim Kurulu'nun tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar merci değil. Bu anlamda salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurul.

Başından itibaren süreci Bilim Kurulumuzun öneri ve yaklaşımlarıyla sağlık boyutunu götürmeye çalıştık. Yani hem testleri kimlere yapılması gerektiğini, hangi hastanın şüpheli görüleceği, hangi hastanın Kovitli olduğunu, hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğini gün be gün bilmiş olalım. Dünyadan belki bu anlamda çok farklı olduğumuz, bütün Türkiye'de hekim arkadaşlarımızın, kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere herkesin bir hastaya ne zaman test yapılması, hangi tedaviye başlanması, ne zaman entübe edilmesi konuları detaylı bir şekilde standardize edildi. Şırnak'ta olan, Tekirdağ'da olan, Kars'ta olan hekim arkadaşımızın hastaya yaklaşımı Bilim Kurulu rehberliği eşliğinde standardize edildi. Burada özellikle şöyle bir algoritma var. Semptomu varsa biz bu hastaneyi şüpheli görüyoruz. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok. Mutlaka test yapılıyor. PCR testi pozitif olan, hatta iki kez negatif olan şüpheli vaka olduğu, pozitif olan vakanın bildirilmesi gerektiğini açık söylüyorum. Şüpheli olan vakanın tanımı belli, doğrulanmış olan vakanın tanımı belli. Biz şüpheli olan vakaya da Kovid tedavisi uyguluyoruz. Bir mevsimsel gripten ayrılamama durumu sözkonusu ise antiviral ilacımıza başlıyoruz. Vatandaşı bu anlamda tedaviden mahrum etmiyoruz. Temaslı veya semptomu olan vatandaşımızın erken tedavi için mutlaka sağlık kuruluşlarımıza maskesine takarak bu tedaviyi erkenden alma çabası içinde olmalı diyoruz.

Şu an yoğun bakıma gelip, entübe edilen vakalarımızın çoğu sağlık kuruluşlarımıza geç müracaat eden hastalarımız.