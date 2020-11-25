İHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir depoda kurdukları matbaada sahte dolar basan kişileri takibe aldı.

İHA'nın haberine göre, takip sonucu ekipler Ataşehir, Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan matbaaya baskın yaptı. Yapılan baskın sonucu sahte para basan 3 kişi suç üstü yakalandı.

Ekipler daha sonra matbaada yapmış oldukları çalışmalarla yüklü miktarda piyasaya sürülmek için hazırlanan sahte 100 dolar ele geçirdi.

Sahte dolarla birlikte sahte pasaport, sahte kimlik, sahte çek senet, sahte diploma ve sahte evrak da ele geçirdi. Öte yandan sahte para basımında kullanılmak üzere makineler ve boyalara da el konuldu. Yakalanan 3 kişi ise gözaltına alına alınarak emniyete götürüldü.