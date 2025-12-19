Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sahte para operasyonunda 150 bin avro ele geçirildi 1 şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Sahte para operasyonunda 150 bin avro ele geçirildi 1 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 150 bin avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen paraya yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde geçersiz ibaresinin olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:38
        İstanbul'da sahte para operasyonu
        SAHTE PARALARIN OLDUĞU BELİRLENDİ

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste sahte dövizin dolaştığına ilişkin bilgi aldı.Parada sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyurt ilçesinde bulunan bir adres yakın takibe alındı. Sultaniye Mahallesi’nde bulunan söz konusu adreste sahte paraların olduğu belirlendi. Tespit edilen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi

        150 BİN AVRO ELE GEÇİRİLDİ

        Baskında, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 150 bin avro sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya yönelik yapılan incelemelerde mikro düzeyde geçersiz ibaresinin olduğu tespit edildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

        #istanbul
