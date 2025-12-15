Habertürk
        Son dakika: Sahte plaka takarak konteynerden eşya çalan 4 kişi gözaltına alındı

        Sahte plaka takarak konteynerden eşya çalan 4 kişi gözaltına alındı

        Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerlerden eşyaları çalan 4 şahıs gözaltına alınırken, araç sürücüsüne 92 bin 913 TL cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:11
        Sahte plaka ile konteynerden eşya çaldı
        Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerlerden eşyaları çalan 4 şahıs gözaltına alınırken, araç sürücüsüne 92 bin 913 TL cezai işlem uygulandı.

        Olay, Kırıkhan ilçesinde bulunan Ahlat Geçici Yaşam Merkezi'nde yaşandı. Depremzedelerin yaşadığı konteyner kent içerisinde AFAD'a ait olan; klima iç ve dış ünitesi, termosifon, buzdolabı, mutfak dolabı ve mutfak tezgâhı malzemeleri kamyonete yükleyen H.T., S.Ç., A.C. ve H.M. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

        Aracın şasi üzerinden yapılan sorgusunda, üzerindeki plakaya ait olmadığı, araç sürücüsü H.T.'nin ehliyetinin de olmadığı anlaşıldı. Konut dokunulmazlığını ihlal, evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçundan 4 şahıs gözaltına alınırken, trafik yönünden 92 bin 913 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise otoparka çektirildi.

