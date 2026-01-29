Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sakarya haberleri: Çalılıklarda cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Çalılıklarda cansız bedeni bulundu

        Sakarya'da, 2 gündür 40 yaşındaki Murat Arslan'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede Murat Arslan olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalılıklarda cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Murat Arslan’ın (40) gölet kenarındaki çalılık alanda cansız bedeni bulundu.

        2 GÜN HABER ALINAMADI

        DHA'daki habere göre; Adapazarı’nda yaşayan Murat Arslan’ın yakınları, 2 gündür kendisinden haber alamayınca durum yetkililere bildirildi.

        İHBARDA BULUNULDU

        Taşkısığı Mahallesi’nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Murat Arslan olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Arslan’ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Hakkınızı helal edin"

        Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu, içine düştüğü maddi imkansızlıklar karşısında sevenlerinden helallik istedi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında