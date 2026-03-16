Sakarya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün devrilmesi sonucu 46 yaşındaki Erol Durdurmuş aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Durdurmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 16.03.2026 - 09:44
Sakarya'nın Hendek ilçesinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana geldi. Tarla yolunda seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybeden Erol Durdurmuş (46), devrilen traktörün altında kaldı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Durdurmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Durdurmuş'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.
