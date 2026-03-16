        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sakarya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sakarya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Sakarya'da traktörün devrilmesi sonucu 46 yaşındaki Erol Durdurmuş aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Durdurmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Devrilen traktörün altında kaldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

        İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana geldi. Tarla yolunda seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybeden Erol Durdurmuş (46), devrilen traktörün altında kaldı.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Durdurmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Durdurmuş'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı

        Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. (DHA)

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
