Saldırganın duruşma günü belli oldu Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder'in cenaze töreninden sonra saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, hakim karşısına çıkacağı gün belli oldu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma gününü 9 Temmuz saat 10.30 olarak belirledi. Tengioğlu'nun kaldığı cezaevine yazı yazan mahkeme, sanığın anılan gün duruşma salonunda hazır edilmesi istedi. Ayrıca sanığa avukat atanması için Baro'ya yazı gönderilmesine karar verildi.

Habertürk Giriş: 25.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:46 facebook

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