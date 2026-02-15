Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı... 32 yaşındaki adam hayatını kaybetti Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı. Olayda 32 yaşındaki Yiğit Karaosman araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Karaosman hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

