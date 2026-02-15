Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı... 32 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı... 32 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı. Olayda 32 yaşındaki Yiğit Karaosman araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Karaosman hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 15.02.2026 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarlaya yuvarlanan araç hayattan kopardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada Yiğit Karaosman (32) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL TARLAYA YUVARLANDI

        DHA'nın haberine göre kaza; sabah saatlerinde Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Yiğit Karaosman’ın kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI

        Araçta sıkışan sürücü, Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Yiğit Karaosman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Karaosman, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 gündür aranıyordu, uçurumda cansız bedeni bulundu

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Murat Şanlı'nın (43) park halindeki otomobilinin yanındaki 100 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!