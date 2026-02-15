Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı... 32 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Samsun'da bir otomobil tarlaya yuvarlandı. Olayda 32 yaşındaki Yiğit Karaosman araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Karaosman hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti
OTOMOBİL TARLAYA YUVARLANDI
DHA'nın haberine göre kaza; sabah saatlerinde Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Yiğit Karaosman’ın kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI
Araçta sıkışan sürücü, Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Yiğit Karaosman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Karaosman, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.