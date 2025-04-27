Samsun'da heyelan! Enkaz altında kalanlar var

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü.

Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında kalan Ç.K'nin kurtarıldığını, eşi A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."