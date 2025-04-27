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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da heyelan! Enkaz altında kalanlar var | Son dakika haberleri

        Samsun'da heyelan! Enkaz altında kalanlar var

        Samsun'da akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü, kurtarma çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya "Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.04.2025 - 23:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 00:54
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        Samsun'da heyelan! Enkaz altında kalanlar var
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        Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü.

        Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında kalan Ç.K'nin kurtarıldığını, eşi A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."

        NE OLDU?

        Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler araçtaki kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi ve 2 çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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        SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        “Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun.”

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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