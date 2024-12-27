Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Samsun'da kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gün önce kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Balıkçılara ait tekne limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulunmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 08:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan 1 balıkçının cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tekneyle açıldıkları denizde kaybolan 2 balıkçıdan 1'inin cesedine ulaşıldı.

        Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgiliyi (52) bulmak için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, havanın kararmasının ardından ara verildi.

        Gece saatlerinde balıkçılar, Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda bir ceset görmeleri üzerine yetkililere haber verildi.

        REKLAM

        Yapılan incelemede, cesedin kaybolan balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi.

        Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Costal Limanından 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında üçüncü duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında üçüncü duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı