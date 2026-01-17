Samsunda yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere E.Ü. (56) yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otobüsün çarptığı Y.S. (33), T.S. (55), B.S.İ. (36) ve Adem S. (60) yaralandı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.