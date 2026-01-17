Habertürk
        Son dakika: Samsunda yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Samsunda yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:08
        Samsun'da feci kaza! 1 ölü 3 yaralı
        Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

        Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere E.Ü. (56) yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otobüsün çarptığı Y.S. (33), T.S. (55), B.S.İ. (36) ve Adem S. (60) yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

        #Samsun
        #Son dakika haberler
