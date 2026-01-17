Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretimi fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:20
        Erzurum Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan Mobilya üretimi fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        1 KİŞİ YANIK VAKASI 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yanık vakası, 4 kişi ise dumandan etkilenme sonucu ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        BÖLGEYE TOMALAR SEVK EDİLDİ

        Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun yangının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangına müdahale için Emniyet Müdürlüğünce TOMA’lar da bölgeye sevk edildi.

