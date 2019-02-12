Son dakika haberine göre saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait UH-1 tipi bir askeri helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı, Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere mahallesinde bulunan Parkverde sitesinin park olarak kullandığı alana düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Helikopterin pilotu sivillere zarar vermeden mücadele ederek buraya düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; DHA'nın haberine göre helikopter saat 18:17'de "ilim02" çağrı adı ile Samandra'dan kalkış yaptı.

İSTANBUL VALİSİ: MAALESEF 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düşen askeri helikoptere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı, Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz, ardımızda site içerisinde maalesef düşmüştür. Olay yerine hemen 2 dakika içerisinde 112 itfaiyemiz gelmiştir. 4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmışytır. Maalesef Sağlık Müdürlüğü'nden ulaştırılan habere göre 4 askerimiz şehit olmuştur. Silahlı Kuvvetlerimiz tahkikata başlamıştır. Tekrar hepimizin, bütün milletimizin, ordumuzun, silah arkadaşlarının başları sağolsun. Herhangi bir yaralı yok. Aynı zamanda bu helikopterin düştüğü yerde de bir sivil yaralı veya vefat eden herhangi bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

"KAZA KIRIM EKİBİ GELMEDEN ENKAZ KALDIRMAMIMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Vali Yerlikaya, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Az önce İtfaiye Başkanımızla konuştum. Soğutma işlemlerine devam ediyor. Kaza kırım ekibi inceleme yapmadan buradaki enkazı kaldırmamız mümkün değil" dedi.

İstanbul Çekmeköy'de zorunlu iniş yapmaya çalışan askeri helikopter Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi'nin içine düştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çekmeköy’de meydana gelen elim helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan ruhları şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN DÜŞEN HELİKOPTERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy’de düşen askeri helikopterdeki 4 askerin şehit olması nedeniyle, “Aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy’de düşen helikopterde 4 askerin şehit olması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterimizin düşmesi neticesinde 4 askerimizin şehit olduğu haberini almaktan büyük üzüntü duydum. Ordumuzun gözbebeği kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına ve kahramanlarımızın kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitler hesabından, “İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız” paylaşımında bulundu.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 11, 2019

KILIÇDAROĞLU, ŞEHİT ASKERLERE RAHMET DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

GÖRGÜ TANIĞI: ŞİLE YOLUNDA İKEN MOTORLARI ALEV ALDI

Görgü tanığı Devrim Daş Habertürk TV'ye şöyle konuştu: Tam olarak Taşdelen'den 23. Motorize Piyade Alayı'na göre ilerliyordu helikopter. Şile yolu üzerinde iken pervanesinden alev attığını gördük. Daha sonra motorundan duman çıkmaya başladı. Piyade alayının hemen yanındaki siteye düşmüş. Helikopter daha havada iken 112'yi çevirerek haber verdim.



KAZADAN 2 DAKİKA SONRA OLAY YERİNE ULAŞTILAR



Helikopterin düşmesinden 2 dakika sonra 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalar için kaza alanına geldiği belirtildi.





Çekmeköy'de askeri helikopter düştü!











































Çekmeköy'de askeri helikopter düştü!

OLAY YERİNDE YANGIN ÇIKTI



Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıktı. Oldukça yoğun alev ve dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sitenin içerisinde kaç kişi olduğu henüz belli değilken, çevredoeki vatandaşların yardımcı olmak üzere olay yerinde oldukları öğrenildi.

GEÇEN SENE DE BİR ASKERİ HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

Kasım ayında da İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu için havalanan askeri helikopter binaların arasına düşmüştü. Kazada 5 asker şehit olmuştu.

AYDINLAR MAHALLESİ MUHTARI: SİTENİN İÇİNDEKİ BOŞ ALANA DÜŞTÜ

Habertürk TV'ye bağlanan Aydınlar Mahallesi Muhtarı Halil Yakup şöyle konuştu: Bilgiler net olmamakla bilikte. Çok yoğun ve kalabalık bir insan topluluğu var. Şu anda ölü veya yaralı konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Parkverde sitesinin içindeki boş bir alana düştü. Sitedeki binalarda bir şey olmamış.

"PİLOT GERÇEKTEN KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ SERGİLEMİŞ"



Sitede oturan bir vatandaş haberturk.com'a şöyle konuştu: O alana otomobille park yapmak bile çok kolay değildir. Şehit pilotumuzun gerçekten kendilerini feda ederek, sivil halka zarar vermemek için kahramanca mücadele ettiği anlaşılıyor. Allah mekânlarını cennet eylesin.

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA ANONS

Askeri helikopterin düşmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine intikal etmeye çalışan vatandaşlara bölgedeki itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin daha rahat çalışmasıyla ilgili bölgenin boşaltılması yönünde anonslar yapıldı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET POYRAZ: SİTENİN PARK ALANINA DÜŞTÜ

Sitenin içinde bulunan park alanına zorunlu iniş yaparken düştü. Şu anda olay yerindeyiz. 4 tane yaralı hastaneye sevkedildi. Şu anda orada sivillerle ilgili sıkıntılı bir bilgi almadık. Şu anda sadece 4 yaralı var. Sancaktepe'deki eğitim araştırma hastanesine sevkedildi.

SON 21 YILDIR DÜŞEN 6 HELİKOPTER

İstanbul'da son 21 yılda düşen 6. helikopter olduğu belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATTI



Milli Savunma Bakanlığı: "4 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili inceleme başlatıldı."

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı kararı verdi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yürüttüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği hususları, kamuoyuna ve tüm basın yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."