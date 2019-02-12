İstanbul Valisi Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

11.02.2019 günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Olay esnasında helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu, Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığına bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı, Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği, Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

BAKAN AKAR'DAN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da şu mesaj paylaşıldı:

"Silah arkadaşlarımız, 11 Şubat 2019'da şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden paylaşılan görselde 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük...' yazısı dikkat çekti.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin merkeze bağlı Faik Şahenk Bulvarı'ndaki baba evine gelen Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Zekeriya Avşar ile anne Fatma Avşar'a verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Avşar çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Yaklaşık bir yıl önce evlenen ve eşiyle birlikte İstanbul'da yaşadığı öğrenilen şehidin, 10 gün önce de umreden döndüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre şehidin cenazesinin yarın İstanbul'da yapılacak törenin ardından Niğde'ye gönderileceği belirtilirken, ne zaman defnedileceği hakkında henüz bilgi verilmedi.

ULAŞAMAYINCA İSTANBUL’A HAREKET ETMİŞLER

Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya’nın (35) acı haberi memleketi Eskişehir’e ulaştı.

Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi Taşkın apartmanında oturan baba evine askeri erkan tarafından haber verilerek Türk Bayrağı asıldı.

Olayın duyulması üzerine çocuklarını arayan ve ulaşamayan baba Cemil Kaya ve anne Şahinde Kaya, İstanbul’a doğru yola çıktığı öğrenildi. Şehit Kaya’nın biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuğunun olduğu ve İstanbul’a tayininin yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Haberi alan şehidin yakınları da baba evine akın etti.