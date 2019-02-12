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İstanbul Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu kazada düşen helikopterin UH-1 olduğunun açıklanması, gözleri helikopterin karıştığı diğer kazalara çevirdi. Helikopterin seneye TSK envanterinden çıkarılması planlanıyor. Birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1’ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.
İlk uçuşunu 22 Ekim 1956’da yapan UH-1’ler 1959 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi. Son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD, Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1’leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.
Habertürk TV'de Para Gündem programına katılan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mesut Hakkı Caşın, TSK'nın envanterindeki 256 helikopterin 85'inin UH-1 olduğunu söyledi. UH-1'ler 65 ülkede kullanılıyor.
UH-1'lerin yerine 750 kilometre menzilli yerli Gökbey helikopterinin kullanılmasının planlandığı belirtiliyor.
Türkiye’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.
O kazalar şöyle:
8 Kasım 2002 - Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda ikisi ağır 6 askeri personel şehit oldu.
16 Mart 2006 - Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit olurken, 1 asker de yaralı kurtuldu.
10 Nisan 2006 - Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 askeri personel şehit oldu.
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