İstanbul Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu kazada düşen helikopterin UH-1 olduğunun açıklanması, gözleri helikopterin karıştığı diğer kazalara çevirdi. Helikopterin seneye TSK envanterinden çıkarılması planlanıyor. Birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1’ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.



İlk uçuşunu 22 Ekim 1956’da yapan UH-1’ler 1959 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi. Son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD, Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1’leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

Habertürk TV'de Para Gündem programına katılan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mesut Hakkı Caşın, TSK'nın envanterindeki 256 helikopterin 85'inin UH-1 olduğunu söyledi. UH-1'ler 65 ülkede kullanılıyor.

UH-1'lerin yerine 750 kilometre menzilli yerli Gökbey helikopterinin kullanılmasının planlandığı belirtiliyor.

Türkiye’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.



O kazalar şöyle:



8 Kasım 2002 - Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda ikisi ağır 6 askeri personel şehit oldu.



16 Mart 2006 - Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit olurken, 1 asker de yaralı kurtuldu.



10 Nisan 2006 - Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 askeri personel şehit oldu.

- Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.İstanbul’da 26 Kasım 2018 tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu.

2 bin 363 kilogram4 bin 309 kilogram12,77 m11.62 m4,42 m14,63 m1-2: 9-10 asker veya altı sedye204 km/sa.3 bin 840 m4 bin 280 mYaklaşık 510 km