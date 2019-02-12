SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
UH-1 tipi helikopter Çekmeköy
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM >UH-1 tipi helikopterle 6’ncı kaza! UH-1 tipi helikopter özellikleri nelerdir?

UH-1 tipi helikopterle 6’ncı kaza

İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi bir askeri helikopter düştü ve kazada 4 asker şehit oldu. Bu kaza, gelecek yıl TSK envanterinden çıkarılması planlanan UH-1 helikopterlerin Türkiye’deki 6. kazası oldu. İşte UH-1 tipi helikopterlerin özellikleri ve kazalar...

Giriş: 11.02.2019 - 22:24 | Güncelleme:  DHA

İstanbul Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu kazada düşen helikopterin UH-1 olduğunun açıklanması, gözleri helikopterin karıştığı diğer kazalara çevirdi. Helikopterin seneye TSK envanterinden çıkarılması planlanıyor. Birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1’ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.

İlk uçuşunu 22 Ekim 1956’da yapan UH-1’ler 1959 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi. Son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD, Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1’leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

Habertürk TV'de Para Gündem programına katılan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mesut Hakkı Caşın, TSK'nın envanterindeki 256 helikopterin 85'inin UH-1 olduğunu söyledi. UH-1'ler 65 ülkede kullanılıyor.

UH-1'lerin yerine 750 kilometre menzilli yerli Gökbey helikopterinin kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. 

Türkiye’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.

O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda ikisi ağır 6 askeri personel şehit oldu.

16 Mart 2006 - Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit olurken, 1 asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 askeri personel şehit oldu.



10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

26 Kasım 2018 - İstanbul’da 26 Kasım 2018 tarihinde 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu.



Helikopterin teknik özellikleri şöyle:

Yüksüz ağırlık: 2 bin 363 kilogram

En yüksek kalkış ağırlığı: 4 bin 309 kilogram

Uzunluk

Gövde: 12,77 m

Tamamı (rotorla): 11.62 m

Yükseklik: 4,42 m

Rotor çapı: 14,63 m

Mürettebat: 1-2

Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya altı sedye

En Yüksek Hız: 204 km/sa.

Hizmet Tavanı: 3 bin 840 m

Uçuş Yüksekliği: 4 bin 280 m

Menzil: Yaklaşık 510 km

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • hdytkaraca12 saat önce
    hani yerli ve milli helikopter yapıyorduk, en yenisi 43 yaşında olan UH-1 ler vatan evlatlarına tabutluk olmaya devam ediyor...
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X