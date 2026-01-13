Habertürk
        Son dakika: Şanlıurfa'da 72 yaşındaki adamı öldüresiye döven 4 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da 72 yaşındaki adamı öldüresiye döven 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:31
        Yaşlı adamı öldüresiye darbettiler!
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        YAŞLI ADAM SOPALARLA DARP EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım (72) aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan şahıslarla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yaşlı adamın sopalarla darp edildiği öne sürüldü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağırılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi, kısa sürede yakaladı.

        ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

