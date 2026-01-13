Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul'da fuhuş operasyonu!

İstanbul'da, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. Polis tarafından yürütülen çalışmalarda, eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.