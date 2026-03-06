Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da piyasaya yeniden sürülmek üzere hazırlanan 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da piyasaya yeniden sürülmek üzere hazırlanan 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi

        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tarihleri silinerek yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı kaçak bir imalathane tespit etti. Denetimlerde tonlarca salça, ketçap, mayonez ve toz biber ele geçirilirken işletme mühürlendi. İşletmeye idari para cezası uygulanırken ürünler imha edildi

        Giriş: 06.03.2026 - 09:01
        4 ton bozulmuş gıda ele geçirildi
        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi ekiplerince kaçak işletilen bir imalathane­de son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 390 kilogram ürün ele geçirildi.

        DENETİMLER SÜRÜYOR

        AA'daki habere göre; belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        KAÇAK İMALATHANE TESPİT EDİLDİ

        Yapılan denetimlerde Paşabağı Mahallesi'nde bir binanın zemin katında kaçak imalathane tespit edildi.

        TARİH BİLGİLERİ SİLİNMİŞ

        Zabıta ekiplerince yapılan incelemelerde, piyasadan toplanan son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tarih bilgilerinin kimyasallar kullanılarak silindiği ve yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlık yapıldığı belirlendi.

        Denetimlerde 1 ton toz biber, 1 ton 890 kilogram domates salçası ve 1500 kilogram ketçap ve mayonez ele geçirildi.

        Denetimlerin ardından mühürlenerek faaliyetleri durdurulan kaçak imalathane hakkında 131 bin 962 lira idari para cezası uygulandı.

        Ürünler, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla imha edildi.

