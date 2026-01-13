Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde TIR'ın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

SAĞLIK İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'nın haberine göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen TIR, İsa Aslan (52) idaresindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.