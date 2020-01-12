DHA

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ

DHA'daki habere göre Türk mühendisleri tarafından üretilen dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Su Altı Taaruz (SAT) Timi botunun, Bitez açıkları ile Kardak kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.