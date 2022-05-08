Satış müdürünü jiletle öldürdüler! 0:00 / 0:00

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Korkunç olay geçen Cuma günü ortaya çıktı. Buna göre bir firmada satış müdürü olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü'nün, işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.

Ünlü'nün telefona cevap vermemesi üzerine polise haber verildi. Polis, kontrol amacıyla Cenk Çağın Ünlü'nün oturduğu eve gitti. Daire ziline basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı.

21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, teras katına çıktığında Ünlü'yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü'nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet silahının ise keskin bir bıçak veya jilet olduğu iddia edildi.

BİR ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Öte yandan emniyet güçleri apartmanın güvenlik kamera kayıtları ve bir tanığın ifadesiyle bir şüpheliye ulaştı. Bu kişinin ise elinde valizle birkaç kez apartmana girip çıktığı ve ardından da koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre de, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Ünlü'nün yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.

Polisin incelemelerinin ardından Ünlü'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.