        Son dakika: Scooterli çocuğa çarptı, ailesi sürücüyü linç etmeye çalıştı | Son dakika haberleri

        Scooterli çocuğa çarptı, ailesi sürücüyü linç etmeye çalıştı

        İstanbul Beylikdüzü'nde bir araç sürücüsü, scooterli çocuğa çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Yakınlarının olay yerine gelmesiyle sürücü linç edilmeye çalışırken, aile adamın aracını parçaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:39 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:03
        Çocuğa çarptı tekme tokat dövüldü
        İstanbul Beylikdüzü’nde bir araç sürücüsü, scooterli çocuğa çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Yakınlarının olay yerine gelmesiyle sürücü linç edilmeye çalışırken, aile adamın aracını parçaladı.

        ÇOCUĞU GÖRMEYEREK ÇARPTI

        Olay, geçtiğimiz Salı Günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir adam, girdiği sokakta scooterli çocuğu görmeyerek çarptı. Kaza sonrasında aracından inen adam, diğer çocuklara "Neden dikkat etmiyorsunuz" diye bağırırken, çarptığı çocuğu hastaneye götürmek istedi. O sırada yakınlarının da gelmesiyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

        10 KİŞİLİK GRUP TARAFINDAN LİNÇ YEDİ

        Yaklaşık 10 kişilik grup, araç sürücüsünü linç etmeyeceğim çalışırken, çevredeki vatandaşlar ve kuryeler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler aileyi dağıtırken, darp edilen adam ise hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken, sürücü aileden şikayetçi olacağını belirtti.

