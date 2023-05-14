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DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kardeşler Mahallesi´nde toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerini uyaran CHP ve HDP´li sandık görevlilerine tehditte bulunarak tekme-tokat vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada toplu oy kullanımına ilişkin bu video paylaşıldı.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜLER DHA'da yer alan habere göre Gündaş Mahallesi´nde ise toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerine engel olmak isteyen İYİ Parti sandık kurulu üyesi Fettullah Işıkakdoğan´ın üzerine kaynar su döktü. Karın bölgesinde yanık oluşan Işıkakdoğan, Akçakale Devlet Hastanesi´nden rapor alarak şikayetçi oldu.

BLOK OY KAVGASI Blok oy kullanılmasına karşı çıkan CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na bağlı İl Hukuk Komisyonu üyesi Ronahi Paydaş, kendilerinin de saldırıya uğradığını söyledi. Paydaş, sandık görevlilerinin tedaviye alındığını ve konuya ilişkin İlçe Seçim Kurulu´na suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

TOPLU MÜHÜR GÖRÜNTÜSÜNE İNCELEME Oy kullanma işlemlerinin sürdüğü kentte çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir kişinin toplu şekilde oy pusulalarında Cumhur İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğu görüldü. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.