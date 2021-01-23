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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: SEVİNDİREN HABER! Koronavirüs aşısıyla 4 ila 6 ayda...
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"Aşıyla 4 ila 6 ayda toplumun ciddi kesimi bağışık hale gelecek"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının pandemiyi sonlandırabilecek en önemli ajan olduğunu belirterek, "Riskli bireylerin tamamen aşılandığını göz önünde bulundurursak, 4 ila 6 ay içerisinde toplumun ciddi kesimi bağışık hale gelecek" dedi

SON DAKİKA: SEVİNDİREN HABER! Koronavirüs aşısıyla 4 ila 6 ayda...
Sevindiren haber! 4 ila 6 ay içerisinde...
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DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'deki koronavirüs aşılamaları hakkında bilgi verdi.

Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı aşılandığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 60 bin sağlık çalışanı olduğunu, ilk doz aşılarının ise 14 Ocak'ta yapılmaya başlandığını hatırlattı. İkinci doz aşıların 28 gün sonrasında yapılacağını belirten Prof. Dr. Yalçın, yapılan aşıların çok fazla yan etkisi olmadığını vurgulayarak, inaktif bir aşı olması nedeniyle hafif hastalık belirtisi ortaya çıkardığını ve birkaç gün içerisinde de geçtiğini açıkladı.

"ETKİLİ BİR AŞI UYGULANIYOR"

İlk olarak sağlık çalışanlarının aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, “Toplumun diğer kesimlerini düşündüğümüzde sağlık çalışanlarının hastalanma riski çok daha yüksek. 10 aylık sürece bakıldığında, yaklaşık 100 bin sağlık çalışanın hastalandığına dair veriler var. Sağlık çalışanlarının bazıları hayatlarını kaybetti. Bu nedenle öncelikli yerde olduklarını biliyoruz. Sadece hastalanma değil, hastalığın getirdiği işten uzaklaşma, moral ve motivasyonların azalması, sağlık çalışanlarının çalışma azminde azalma oluşturdu. Cumhurbaşkanının aşılanmaya öncülük etmesi önemli bir husus, toplumun aşıya karşı birtakım öngörülerini ortadan kaldırmış oldu. Etkili bir aşı uygulanıyor. Bu aşının çok sorunlu bir aşı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.

"AŞI KORONAVİRÜSÜ DURDURACAK EN ÖNEMLİ AJAN"

Koronavirüs nedeniyle dünyada 80 milyonun üzerinde insanın hastalandığını, 2 milyonun üzerinde ise ölümle sonuçlandığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Hızlı bir şekilde toplumların aşılanması böyle bir pandemiyi sonlandırabilecek en önemli husustur. Çünkü pandeminin ortasında bir yerdeyiz. Toplumun ciddi bir bölümünde bağışıklık sağlayarak bu etkinliği sağlayabiliriz. Aksi takdirde bu ölümlerin daha da artması bekleniyor. Aşı bunu durdurabilecek en önemli ajan diye düşünüyorum. Bu aşıların 2 dozundan sonra ortalama iki hafta daha eklersek, yaklaşık 1- 1.5 ay içerisinde insanlarda yeterli antikor düzeyi gelişecektir. Riskli bireylerin tamamen aşılandığını göz önünde bulundurursak, 4 ila 6 ay içerisinde toplumun ciddi bir kesiminin bağışık hale geleceği ve dolayısıyla hastalığın hızının bir şekilde düşürülebileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"KORONAVİRÜSÜ ENGELLEMEK İÇİN AŞI ÖNEMLİ UNSUR"

Aşının insanı koruduğunu ya da hastalığı en ağır şekilde geçirmesini engelleyen koruyucu bir madde olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, “Aşı olmak her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Temel koşullar yani maske, mesafe ve hijyen gibi hususları vurgulamak zorundayız. Aşı tek başına yeterli değil. Bu önlemleri sürdürmek gerekiyor. Mümkün olan en kısa süre içerisinde toplumun geniş bir kesimine bu aşıların uygulanmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Aşılamak bu hastalığı engelleyebilmek için en önemli unsur. Herkesin aşılanmasını öneriyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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