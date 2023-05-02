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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava durumu
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Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu bir gün geçirirken hava sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Son dakika: Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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