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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Şiddete takipsizlik! Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik! - HABERLER
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Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik!

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi´nin bahçesinde dini nikahlı eşi Kübra T.'yi (21) saçlarından tutup, küfrederek darp eden Volkan B. (40) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle, şüpheli Volkan B.'ye 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından takipsizlik kararı verildi

SON DAKİKA! Şiddete takipsizlik! Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik! - HABERLER
Feci şiddete takipsizlik!
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DHA

Erzurum'da, 19 Temmuz'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi´nin bahçesinde, Volkan B. (40),saçından tuttuğu dini nikahlı eşi Kübra T.'ye (21) hakaret edip, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra darp etti. Genç kadını yere yatıran Volkan B., karın bölgesine yumruk attı. Tüm bu yaşananlar hastanedeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İNSANLAR MÜDAHALE ETTİ

DHA'da yer alan habere göre görüntüleri çeken kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan Volkan B., "Ara, sana ne" deyip, darp etmeyi sürdürdü. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da, "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kadını yerden kaldıran Volkan B., daha sonra bölgeden ayrıldı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter´da paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darp etme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, Volkan B.'yi gözaltına aldı. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle Volkan B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SADECE BOYNUNDAN TUTTUM" DEDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Volkan B. hakkında 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Volkan B. ifadesinde Kübra T.'yi sadece boynundan tuttuğunu, hakaret ve tehdit ettiğini hatırlamadığını savundu. Dini nikahlı eşi Volkan B. ile olay günü tartıştıklarını söyleyen Kübra T. ise, "Elleriyle bana vurdu ve hakaret etti. Beni tehdit etmedi. Şikayetçi değilim" dedi.

ÜÇ SUÇTAN TAKİPSİZLİKLE BİTTİ

Kübra T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle, 'hakaret ve basit yaralama' suçundan takipsizlik kararı verilirken, 'tehdit' suçuna ilişkin dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kübra T.'nin uzlaşmayı kabul etmesi üzerine bu dosyada da takipsizlik kararı verildi. Volkan B., hakkında üç suçtan da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosya kapatıldı.

Kübra T., Volkan B. resmi nikahlı eşi olsaydı şüpheli, yasa gereği 'basit yaralama ve tehdit' suçlarından şikayete bağlı olmaksızın dava açılıp yargılanacaktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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