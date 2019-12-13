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HaberlerGündemSON DAKİKA SİLAH OPERASYONU! Kargo aracında 173 av tüfeği ele geçirildi!

Kargo aracında 173 av tüfeği ele geçirildi!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, bir kargo şirketine ait araçta 173 av tüfeği ile bunlara ait 65 dipçik ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

kaçak silah operasyonu
AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolundaki Bayındır Mahallesi yol ayrımında yapılan kontrol sırasında, bir kargo şirketine ait aracı şüphe üzerine durdurdu.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada, kaçak olarak üretildiği tespit edilen çeşitli özelliklerdeki 173 av tüfeği ile bu tüfeklere ait 65 dipçiğe el koydu. Silahların sahipleri olduğu belirlenen M.Y, F.M.T, S.Ö. ve M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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