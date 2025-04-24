Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarından dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddetlerde hissedildi. İşte ilçe ilçe depremin şiddeti
ABD Jeoloji Merkezi verilerine göre; İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddette hissedildi. Deprem Büyükçekmece'de, Esenyurt'ta 6, Küçükçekmece'de 5.7, Başakşehir'de 4,9, Beşiktaş'ta ve Kadıköy'de 4.3, Pendik'te 4,2 ve Şile'de 3,8 şiddetinde hissedildi.
Silivri açıklarında meydana 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un neredeyse tamamında kuvvetli şekilde hissedildi.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görülürken detayına inildiğinde sokak sokak kaç büyüklüğünde hissedildiği görülebiliyor.
İşte İstanbul'un ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti:
Arnavutköy - 4,6Ataşehir - 4,5Avcılar - 5,9Bağcılar - 4,8Bahçelievler - 4,8Bakırköy - 4,9Başakşehir - 4,9Bayrampaşa - 4,5Beşiktaş - 4,3Beykoz - 4,1Beylikdüzü - 6,1Beyoğlu - 4,3Büyükçekmece - 6Çatalca - 5Çekmeköy - 4,1Esenler - 4,9Esenyurt - 6Eyüpsultan - 4,3Fatih - 4,5Gaziosmanpaşa - 4,8Güngören - 4,8Kadıköy - 4,3Kağıthane - 4,2 Kartal - 3,9Küçükçekmece - 5,2Maltepe - 4,1Pendik - 4,2Sancaktepe - 4,1Sarıyer 4,4Silivri - 5,5Sultanbeyli - 4,1Sultangazi - 4,8Şile - 3,8Şişli - 4,3Tuzla - 4,2Ümraniye - 4,6Üsküdar - 4,2Zeytinburnu - 4,7