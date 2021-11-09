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Singapur'da düşük IQ'lu idam hükümlüsünün infazı durduruldu

Singapur'da mahkeme, insan hakları savunucularının akli melekelerinin yerinde olmadığını savunduğu, Malezyalı bir uyuşturucu kaçakçısına verilen idam cezasının infazını askıya aldı.

SON DAKİKA: Singapur'da düşük IQ'lu idam hükümlüsünün infazı durduruldu
Singapur'da düşük IQ'lu idam hükümlüsünün infazı durduruldu
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BBC TÜRKÇE
- EPA
Malezya ve insan hakları örgütleri, sanığın düşük IQ'su nedeniyle idamın durdurulması çağrısı yapıyordu.

Singapur'da mahkeme, insan hakları savunucularının akli melekelerinin yerinde olmadığını savunduğu, Malezyalı bir uyuşturucu kaçakçısına verilen idam cezasının infazını askıya aldı.

Nagaenthran Dharmalingam'ın, 12 yıl önce ülkeye küçük bir miktarda eroin sokmaya çalışma suçunan Çarşamba günü asılması planlanıyordu.

Malezya makamları ve insan hakları örgütleri Nageanthran'ın IQ'sunun düşük olması nedeniyle infazın durdurulması çağrısı yaptı.

Singapur mahkemeleri, daha önce Malezyalı adamın ne yaptığını bildiğine hükmetmişti.

Dava bugün hükümlünün akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle temyiz mahkemesinde bir daha görülecek .

Avukatı M Ravi, müvekkilinin bir kurban olduğunu ve salıverilmesi gerektiğini söyledi.

Ravi "Oyuna getirildi. Bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun kurbanı. Tedaviye ve yardıma ihtiyacı var" dedi.

60 binden fazla kişi, Singapur devlet başkanına af talebiyle yazılan ve akıl hastası bir kişinin infaz edilmesinin uluslararası insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan dilekçeye imza attı.

Hareket sosyal medyada ivme kazanırken, aralarında ölüm cezasına karşı çıkan İngiliz milyarder işadamı Richard Branson'ın da bulunduğu birçok kişi destek verdi.

https://twitter.com/richardbranson/status/1457612359728570370

O dönem 21 yaşında olan Nageathran, 2009 yılında baldırına yapıştırılmış haldeki yaklaşık 43 gram eroini Malezya'dan Singapur'a sokmaya çalışırken yakalanmıştı.

Nageathran, bir uzmanın zihinsel engele işaret eden 69 IQ puanına sahip olduğunu belirlemesine karşın, ölüm cezasına çarptırıldı.

Ancak Singapur hükümeti, Nageathan'ın "yaptıklarının doğasını net bir şekilde anladığını ve yaptığının doğruluğu ya da yanlışlığını yargılama yetisini kaybetmediğini" savundu.

Dünyanın en sıkı uyuşturucu yasalarından birine sahip olan Singapur'da ölüm cezası büyük ölçüde tartışmalı bir uygulama.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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