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Sınırda terör operasyonu: Patlayıcılar yine ayakkabıdan çıktı

Mardin polisi, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonlarını sürdürürken, sınırdan ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 4 Suriye uyrukluyu gözaltına aldı. Teröristlerden birinin, ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi. 19 Ocak'ta sınırda yakalanan Suriyelilerin ayakkabılarından da patlayıcı madde çıkmıştı

SON DAKİKA: Sınırda yakalandılar, ayakkabıdan bomba çıktı!
DHA

Mardin'de, polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonlarını sürdürürken, sınırdan ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 4 Suriye uyrukluyu gözaltına aldı. Teröristlerden birinin ayakkabı tabanına gizlenmiş yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda, sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren teröristlerce metropol illerde eylem yaptırılması planlanan örgüt elemanlarına silah ve mühimmat sağlandığı bilgisi üzerine 26 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

4 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu 4 Suriyeli gözaltına alındı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramalarda, birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi. Aramada ayrıca anahtar sistemi, elektrikli fünye, dijital materyaller ve dokümanlar da bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen teröristlerden 1'i, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriyelilerden 2'si, deport edilirken, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı.

MARDİN MERKEZLİ 4 İLDEKİ OPERASYONDA DA AYAKKABIDAN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Mardin polisi, 19 Ocak'ta da istihbarat sonucu sınırdan ülkeye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu PKK/YPG'li 2 teröristi gözaltına almıştı. Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 zaman ayarlı bomba ve 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 3 bomba düzeneği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Polis ekiplerinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da baskınlar yapılmıştı. Operasyon kapsamında 4 terörist tutuklanırken, patlayıcı maddelerin ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirildiği ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularında da saklandığı ortaya çıkmıştı.

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