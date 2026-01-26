Otomobil takla attı: 1 ölü
Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti
KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI
İHA'nın haberine göre kaza, ilçenin Bozkurt Bulvarı Caddesi'nde saat 03.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, Erfelek Çayı yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.