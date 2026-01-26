Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sinop'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Otomobil takla attı: 1 ölü

        Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:54
        Otomobil takla attı: 1 ölü
        Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

        KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI

        İHA'nın haberine göre kaza, ilçenin Bozkurt Bulvarı Caddesi'nde saat 03.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, Erfelek Çayı yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Sinop
        #Son dakika haberler
