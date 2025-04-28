Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız - Haberler | Sağlık Haberleri

Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız - Haberler | Sağlık Haberleri

Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız Sırrı Süreyya Önder'in son durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, hastanın reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği belirtilerek, "Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı

Habertürk Giriş: 28.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL