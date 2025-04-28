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        Haberler Sağlık Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız

        Sırrı Süreyya Önder'in son durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, hastanın reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği belirtilerek, "Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:28
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        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
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        Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili açıklama yapan hastane, yoğun bakımdaki 13'üncü gününde olan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğunu, hastanın reflekslerinin azaldığını ve beyin ödeminin ödeminin devam ettiğini duyurdu.

        Yapılan yazılı açıklamada, "Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş.

        Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir.

        Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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