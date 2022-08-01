Sohbet ederken öldürüldü! Katil yine yakını çıktı!

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.