Son dakika: Sokak ortasında iki kadını darp etti! - Haberler

Sokak ortasında iki kadını darp etti! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir erkek yabancı uyruklu olduğu belirtilen iki kadını sokak ortasında darp etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, sırayla kadınlara darp eden şahsı, başka bir kadın ile erkek ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavganın sebebi anlaşılamazken, erkek şahıs iki kadını tutup arabaya götürmeye çalıştı.

Darp edilen kadınlardan birisinin sürekli, ‘Burada kimse yok mu?’ ‘Komşular’ sözleri görüntülere yansıdı. Erkek şahsın kolundan tuttuğu bir kadını zorla araca bindirmeye çalışması, ardından diğer kadına yönelmesi de görüntülere yansıdı.

Darp anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.