Son dakika şoke eden olay... Kısıtlamaya uymadı! Kaçtı, saklandığı camide yakalandı! - Haberler

DHA

Antalya'da adı açıklanmayan bir kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen saat 10.30 sıralarında dışarı çıktı. Devriye görevi yapan polis ekibini görünce de Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Camii'ne girip, saklandı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar, durumu polis ekibine bildirdi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine camiye giren polisler, saklanan kişiyi buldu. Maske takılan kişi, ekip arabasına bindirilerek evine götürüldü. Yasağa uymayan vatandaşa ayrıca 'sokağa çıkma yasağına uymamak' suçundan para cezası verildi.