İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilesine bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda çok ilginç bir olay yaşlandı. Vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü sırada üzerlerine ağaçtan bir metre uzunluğunda yılan düştü. Yılanın düşmesiyle birlikte çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Bazı vatandaşlar panik içerisinde kaçışırken, bazıları da yılanı yakalamak için büyük bir çaba harcadı.

DOĞAL ORTAMINA GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre eline fırça alan bir esnaf, uzun çabaların ardından yılanı etkisiz hale getirmeyi başardı. Poşete konulan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, doğaya salınmak üzere Fırat Nehri'nin kıyısına götürüldü.

"AVLANMAK İÇİN AĞACA ÇIKMIŞ"

Yılanı fırça ile yakalayarak poşete koyan Faik Dağ, “Yılan ağaçtan düştü. Ben de onu yakaladım. Sonra poşete koyup Fırat Nehri'ne götürerek bıraktık. Yılan herhangi bir zarar görmedi. Sanırım avlanmak için ağaca çıkmış” diye konuştu.