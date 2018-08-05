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Son dakika: Son 47 yılın en sıcak yazı! Kandilli'den korkutan uyarı

Son dakika... Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Son 47 yılın en sıcak yılı yaşanırken, Kandilli Rasathanesi'nden korkutan uyarı geldi. Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek" dedi

05.08.2018 - 10:43 | Güncelleme: DHA

2018 yılı, ilk 7 aylık verilere göre son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek" dedi.

2018 yılında Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçtiği anlamına geliyor. 2018 yılı içinde en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 47.4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Daha önce ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde en sıcak yıl 2010'du. O yıl ilk 7 aylık sıcaklık ortalaması 14.5 derece olarak ölçülmüştü. 2018 yılı ilkbahar mevsimi de son 47 yılın en sıcak ilkbaharı olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIKLAR 1-1,5 DERECE ARTTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklık artışının sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu kaydetti. Küredeki sıcaklıkların artmasıyla birlikte atmosferdeki suyun da buharlaşarak yağışlarla birlikte özellikle sıcaklıkların arttığını söyleyen Tek, "Bunun temel noktalarına gitmeye başlarsak, istenilen refah, artan nüfus büyük enerji taleplerine yol açıyor. Bu enerji talepleri de bizi enerji pazarına yönlendiriyor. Enerji pazarının da yüzde 80'i fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar da karbondioksit üretiyor. Karbondioksit önemli bir sera gazı. Atmosferimizde sera etkisi gösteriyor ve sıcaklıkların hızla artmasına sebep oluyor. 100 yılın başından bu yana İstanbul'da sıcaklıklar 1- 1,5 derece arasında arttı" diye konuştu.

KÜREMİZ GİTTİKÇE ISINIYOR

Tek, 2017 yılının 100 yılın başından bu yana yapılan ölçümlerde 3'üncü en sıcak yıl olduğunu söyledi. 2016 yılının ise 100 yıl içerisindeki en sıcak yıl olduğunu aktaran Adil Tek, 2013-2017 arasındaki 5 yılın da 100 yılın başından bu yana en sıcak geçen yıllar olduğunu kaydetti. Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Özellikle Avrupa'nın batısında 2,2 buçuk dereceye varan, ortalamaların üzerine çıkan sıcaklık değerleri 2018 için görüldü. Küremiz gittikçe ısınıyor bu da beraberinde meteorolojik karakterli, iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri beraberinde getiriyor. Meteorolojik karakterli ve iklim değişikliğine bağlı afetler depremden bile daha ön plana çıkmış vaziyette. Beraberinde getirdiği kuraklık, aşırı seller, kuraklığı beraberinde getirdiği gıda üretimindeki problemler var. Problemi şu an için durdursak bile, atmosfere verdiğimiz sera gazını azaltsak bile durum 200 yıl devam edecek görünüyor. Bizim yapmamız gerekenler; enerji tüketimini minimuma indirmek. Bir de yeşil alanların çoğaltılması" dedi.

"İZMİR VE AYDIN'DA 40-45 DERECEYİ GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK"

Adil Tek, "Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yakınlaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek. Bu sene olduğu gibi aşırı yağışlar, geçen sene olduğu gibi o kuvvetli dolular meydana gelecek. Yine hortumları çok daha sık görmeye başlayacağız" diye konuştu.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 1 dakika önce
    insanoğlu ne yaparsa kendine yapıyor iyi yada kötü. Açgözlülüğünün, hırsının, dünyayı kirletmesinin cezasını çekiyor.
  • Misafir 4 dakika önce
    ilerde yaşanabilecek tek yer karadeniz olacak
  • Misafir 8 dakika önce
    Adanadan sicak yer bilmem ben yok zaten
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