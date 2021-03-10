Başbakan soruyu beğenmedi: Gazetecilere dezenfektan sıktı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, gazetecinin sorusuna dezenfektan sıkarak cevap verdi.

Tayland Başbakanı Prayut, haftalık olağan basın toplantısında, gazetecinin olası kabine değişikliği ile ilgili sorusuna öfkelendi.

3 bakanının geçen ay mahkeme tarafından 2013 ila 2014 yılları arasındaki protesto faaliyetlerinden ötürü isyan nedeniyle suçlu bulunmalarının ardından Çan-oça'ya yeni bakanların ne zaman seçileceği soruldu.

Gazetecinin sorusuna kızan Prayut, basın mensuplarına kendi işlerini yapmalarını söyleyerek, elindeki dezenfektanı ön sıradaki gazetecilerin üzerine sıktı.

Başbakan Çan-oça'nın basınla arasının iyi olmadığı biliniyor, daha önce de kameramanlara muz kabuğu fırlatmıştı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Başbakan Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.