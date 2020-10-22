Sosyal medya hesaplarından 400 bin TL'lik vurgun! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren, ardından para isteyerek dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PARA ALDILAR

İHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana illerinde faaliyet gösteren bir şebekenin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer vatandaşlardan, hesap sahibi adına borç para talebinde bulunarak üçüncü şahıslar adına açılan hesaplara para aktarıldığı tespit edildi.

2'Sİ KADIN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şebekenin bu yöntemi kullanarak son 2 ay içerisinde 400 bin liralık vurgun yaptığını belirleyen ekipler, ayrıca şahısların yurt dışına kaçmak amacı ile hazırlık yaptığını da öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 lira, 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 diz üstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport ve 1 gemi cüzdanı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.