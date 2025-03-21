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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi

        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 326 hesap tespit edildi. 54 kişi yakalandı. Protestolarda 16 polis de yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:54
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        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve -“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, -Kamu Malına Zarar Verme ve -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır" dedi.

        16 POLİS YARALANDI

        Yerlikaya "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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